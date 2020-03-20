Cihan Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

İzmit Cihan Hastanesi, iki yeni doktoru daha bünyesine katarak sağlık ordusunu güçlendirmeye devam ediyor. Tüm ülke ve dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde hemen hemen tüm sektörlerde işler durma noktasına gelmişken, gece gündüz demeden insanların sağlığı için çalışmaya devam Sağlık Sektörünün, ilimiz için önemli kuruluşlarından olan Cihan Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü hekim kadrosuna iki yeni isim daha kattı.

İKİ YENİ DOKTOR DAHA

Cihan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde, bölgemizdeki çok değerli hekimleri de barındırıyor. Bundan böyle Cihan Hastanesi’nde alanlarında çok tecrübeli 3 Uzman hekimle birlikte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op.Dr. Ayfer Özer Cora ve Op.Dr. Betül Nalbant da görev yapacak. İlimizde farklı devlet hastanelerinde görev yapan Dr. Cora ve Dr. Nalbant, Cihan Hastanesi çatısı altında hastalarına hizmet verecek olmaktan duydukları memnuniyeti belirtti.

Op.Dr. Ayfer Özer Cora kimdir?

1982 Osmaniye doğumlu olan Op.Dr. Ayfer Özer Cora, ilk ve orta öğrenimini Osmaniye’de tamamlayıp, 1999 yılında Erzincan Fen Lisesi’nden oldu. 1999 – 2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamlayıp Tıp Doktoru unvanı aldı. Ardından 2006 – 2012 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıpta Uzmanlık Eğitimini alarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Gümüşhane Devlet Hastanesi, Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanelerinde görev yapan Dr. Cora, mart ayı itibariyle Cihan Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Op.Dr. Betül Nalbant kimdir?

1982 İstanbul doğumlu Op.Dr. Betül Nalbant, İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. Liseyi Çapa Fen Lisesi’nde 2000 yılında bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olarak Tıp Doktoru Ünvanı aldı. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde uzmanlık eğitimine başlayan Dr. Nalbant, 2013 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ihtisasını tamamladı. İstanbul Maltepe Cumhuriyet Sağlık Ocağı, Koü Tıp Fakültesi, Seka Devlet Hastesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanelerinde görev yapan Dr. Nalbant, Mart ayı itibariyle Cihan Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Evli ve iki çocuk annesi olan hekimler, Türkiye Jinekoloji ve Obstetri Derneği ve Türk Tabipleri Birliği Derneği üyesi olup, alanları ile ilgili bir çok ulusal ve uluslararası dergi ve yayınlarda makaleleri bulunmaktadır.