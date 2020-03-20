Kartepe'de 60 yaş üstüne özel önlemler

Çin’den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne karşı Kartepe Belediyesi 7/24 önlem almaya devam ediyor. Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından bakımları üstlenilen, Covid-19 virüsüne karşı risk grubunda olarak belirtilen 60 yaş üstü Kartepeli büyüklerin evleri dezenfekte edildi.

KARTEPELİ BÜYÜKLERİMİZ BİZLERE EMANET

Kartepe Belediyesi ekipleri Kartepeli büyüklerin evlerini dezenfekte ederek, el-vücut temizliği ve alınması gereken önlemlerle alakalı detaylı bilgi verdi. Kartepeli büyüklere zorunlu kalmadıkça evden çıkmamaları bolca su içip ellerini sık sık yıkamaları ve bir ihtiyaçları olduğunda belediyeden istemeleri anlatıldı. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepeli büyüklerimiz bizlere emanet onlara en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Bu zor günlerde risk gurubunda olan büyüklerimizin haneleri dezenfekte edilirken, kendilerine gereken bilgiler verildi” açıklamasında bulundu.