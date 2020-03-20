Kocaeli 22 araç 70 personel ile dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, corona virüsü nedeniyle Kocaeli genelinde tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapan 70 personel ile bir araya geldi. Toplam 22 aracın hizmet verdiği dezenfekte çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve daire başkanları eşlik etti. Büyükakın dezenfekte alanında çalışan personelle tek tek görüşerek herhangi bir sorun olup olmadığını sordu.

“22 ARAÇ 70 PERSONEL İLE UYGULUYORUZ”

Büyükakın çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu; “Koronavirüs Çin’in Vuhan kentinde görüldüğü andan itibaren hazırlıklarımız başlamıştı. 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 01:00 itibariyle ülkemizde ilk koronavirüs enfeksiyonlu hastamızın tespit edildiğini açıklanması üzerine de Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 22 araç ve 70 personelle saat 08:00-24:00 saatleri arasında sahada dezenfeksiyon işlemlerini uyguluyoruz. 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 01:00 itibariyle ülkemizde ilk Covid-19 enfeksiyonlu hastamızın tespit edildiğinin açıklanması üzerine de yapmış olduğumuz hazırlıkları arttırarak devam ettirdik.

“KOORDİNASYON EKİBİ OLUŞTURULDU”

“Dezenfeksiyon çalışmalarımıza başlarken tüm ilçe belediyelerimizden ilgili Belediye Başkan Yardımcıları ve teknik birim sorumlularından oluşan 30 kişilik koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Büyükşehir Belediyemizin dezenfeksiyon hizmetleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız bünyesinde kurulan 7 kişilik Kriz Koordinasyon Merkezimizde anlık olarak takip edilmektedir. Dezenfeksiyon uygulaması için ekipman kapsamında 111 adet sırt atomizörü, 5 adet araç üstü atomizör, 28 adet el ULV’si tedarik edilmiştir. Dezenfeksiyon malzemesi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerden en az 3 ay yetecek kadar temin edilmiştir. Sahada uygulama yapan personeller için yarım yüz maskesi, gözlük, eldiven, tulum tedariki sağlanmıştır.

“ARAÇLAR HER GÜN DEZENFEKTE EDİLİYOR”

Günlük yaklaşık 1 milyon metrekare alan dezenfeksiyonu yapabilecek kapasite kurulmuştur. 3 tür risk sınıflandırması yapılmış olup bu doğrultuda vatandaşlarımızın bulunduğu ve doğrudan hizmet aldığı alanlar çok tehlikeli, 50’den fazla çalışan olan alanlar tehlikeli, 50’den az çalışanın bulunduğu alanlar ise az tehlikeli alanlar olarak planlanmıştır. Belediye otobüslerimiz, tramvaylarımız, özel halk otobüsü ve minibüslerimiz, ticari taksilerimiz, şehir içi yolcu vapurlarımız, emniyet araçlarımız ve belediye araçlarımız her gün dezenfekte edilmektedir.

“400 NOKTADA DEZENFEKSİYON İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Bugüne kadar 400 noktada toplum taşıma ve hizmet aracında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Dezenfeksiyon işlemlerinde çevre ve insan sağlığı konusunda azami hassasiyet gösterilmektedir. Dezenfeksiyon işlemi öncesinde kurum temsilcileri ile irtibata geçilerek dezenfeksiyon işlemi esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken huşular hakkında bilgilendirilerek yazılı kayıt altına alınmaktadır”