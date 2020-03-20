Büyükakın karantinaya alınanlarla ilgili ne dedi?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, corona virüsü nedeniyle Kocaeli genelinde tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapan 70 personel ile bir araya geldi. Toplam 22 aracın hizmet verdiği dezenfekte çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve daire başkanları eşlik etti.

NEDEN DIŞARIDA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Zorunlu olarak dışarıda olduklarını belirten Büyükakın, “Bizler tedbir alıyoruz. Şu anda bu organizasyonun gerçekleşmesi için burada olmamız gerekiyor. ‘Bakın onlar dışarıdalar, geziyorlar’ diye düşünmesinler. Biz bunu zorunlu olarak yapıyoruz. Birileri bu işi yapmak zorunda. Basın mensuplarımız da öyle. Ancak vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinde oturması gerekiyor” dedi.

“KOCAELİ’YE VİRÜS GETİRMİŞ OLMUYORUZ”

Yurt dışından gelen vatandaşların Kocaeli’de karantina altına alınmasıyla ilgili Büyükakın, “Onlara da hizmet veriyoruz. Bu tehdit olarak görülmesin; bu bir tecrit uygulaması. Bu tehditin yayılmaması için herhangi bir şekilde enfekte olmamış vatandaşlarımızla, enfekte olanları temas ettirmemek için yapılan bir uygulama. Son derece başarılı, akıllıca uygulama. Biz onları orada tutarak Kocaeli’ye virüs getirmiş olmuyoruz; Kocaeli’de dahil olmak üzere başka şehirlere virüsün yayılmasının önüne geçmiş oluyoruz. Zaten bu böyle yapılır. Bunu sağlıklı bir şekilde yürütmemiz gerekiyor” ifadelerinde bulundu.