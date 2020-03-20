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Büyükakın: 65 yaş üstü ücretli hale geldi bilgisi doğru değil

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Konya’da 65 yaş üstüne ücretsiz olan ulaşımın ücretli hale getirildiği iddiasıyla ilgili konuştu

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, corona virüsü nedeniyle Kocaeli genelinde tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapan 70 personel ile bir araya geldi. Toplam 22 aracın hizmet verdiği dezenfekte çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve daire başkanları eşlik etti.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Sosyal medyadaki haberler için “Sosyal medya adeta olağanüstü dönemlerde yalanın merkezi haline geliyor. Maksatlı haberler, paylaşımlar yapılıyor. İnsanlarımız resmi kurumlar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmemeliler” dedi. Konya’da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımın durdurulmasıyla ilgili olarak Büyükakın “O bilgi doğru değil. Teyite ihtiyaç var” dedi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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