Büyükakın: 65 yaş üstü ücretli hale geldi bilgisi doğru değil

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, corona virüsü nedeniyle Kocaeli genelinde tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapan 70 personel ile bir araya geldi. Toplam 22 aracın hizmet verdiği dezenfekte çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve daire başkanları eşlik etti.
SOSYAL MEDYA UYARISI
Sosyal medyadaki haberler için “Sosyal medya adeta olağanüstü dönemlerde yalanın merkezi haline geliyor. Maksatlı haberler, paylaşımlar yapılıyor. İnsanlarımız resmi kurumlar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmemeliler” dedi. Konya’da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımın durdurulmasıyla ilgili olarak Büyükakın “O bilgi doğru değil. Teyite ihtiyaç var” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz