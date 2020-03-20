Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, corona virüsü nedeniyle Kocaeli genelinde tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapan 70 personel ile bir araya geldi. Toplam 22 aracın hizmet verdiği dezenfekte çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve daire başkanları eşlik etti

“KESME İŞLEMLERİNİ YAPMAMA KARARI ALDIK”

Vatandaşlar hakkında yaptıkları çalışmaları belirten Büyükakın, “İSU ile görüşmemizi yaptık. Gerekli talimatımı verdik. Faturaları ödemedikleri için suyu kesilmiş olan vatandaşlarımızın suyunu açma kararını aldık. Çünkü hijyen çok önemli. Faturaları ödeme noktasında sıkıntıları olan vatandaşların kesme işlemlerini yapmama kararını aldık. Bir çalışma daha hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde duyuracağız. Onun için de olağanüstü genel kurula çağırmamız gerekiyor” dedi.

“YALVARIYORUM”

“Bana bir şey olmaz demeyin’ diyen Büyükakın, “Burada kritik olan şey evlerimizde kalmayı başarmamız. Evet evde kalmak sıkıcı olabilir ama bu evde kalmanın süresini kısaltmanın tek bir yolu var o da evde kalmak. Bunu ne kadar başarılı bir şekilde sağlarken bu enfekte ve yayılım süreci o kadar kısa sürecek. Burada kritik olan daha az insana bu hastalığı bulaştırmamız. Lütfen evlerinizde kalın. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan rica ediyor, onlara yalvarıyorum. Dışarıda gezmeyin, ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin” şeklinde konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜNE UYARI

65 yaş üstünü uyaran Büyükakın,”Bu virüsü diğerlerinden ayıran daha bulaşıcı olması. Çok sayıda hasta olması halinde onlara yetecek bir sağlık hizmeti verilmesi zorlaşıyor. Biz bu sosyal uzaklaşma önlemlerine ne kadar titizlik gösterirsek bu sorun o kadar hızlı bir şekilde çözülecek. Toplu taşıma araçlarından yararlanma istatistiklerine bakıyoruz. Maalesef 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandıklarını görebiliyorum. Lütfen hayatınızı riske etmeyin. Evinizde kalın. Sadece kendi hayatınızı değil, sevdiklerinizin hayatını da riske ediyorsunuz” ifadelerinde bulundu.

65 YAŞ ÜSTÜ KULLANIMI ÇOK YÜKSEK

Büyükakın konuşmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşların ulaşımı kullanma verilerini paylaştı. Verilere göre tedbirlerden önce sadece büyükşehre bağlı toplu taşıma araçlarını günde ortalama 30 bin yolcu taşırken, tedbirlerden sonra bu sayı ortalama 14 binlere düştü. Büyükakın bununla ilgili olarak “Bu sadece büyükşehre bağlı toplu taşıma araçlarının verileri. Halk otobüsleri de var. 14 bin sayısı hala çok yüksek” dedi.