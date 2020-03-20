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Kocaeli Valiliğ'inden toplu taşıma uyarısı!

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma kullanım oranının yüksek olduğu ve risk grubunda bulundukları için Sağlık Bakanlığının 14 kuralına uygun davranmaları vurgulandı
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Valilik tarafından yapılan tespitlere göre riskli grubta yer alan vatadaşların  Şubat ayında günde ortalama 37.031, Mart ayında ise 34.252 vatandaşın halen tramvay, otobüs vb. toplu taşıma araçlarını kullandıkları belirlenmiştir bu durum kendileri açısından tehlike arz etmektedir denildi.

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