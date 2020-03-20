Kocaeli Valiliğ'inden toplu taşıma uyarısı!

Valilik tarafından yapılan tespitlere göre riskli grubta yer alan vatadaşların Şubat ayında günde ortalama 37.031, Mart ayında ise 34.252 vatandaşın halen tramvay, otobüs vb. toplu taşıma araçlarını kullandıkları belirlenmiştir bu durum kendileri açısından tehlike arz etmektedir denildi.