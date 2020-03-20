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14 gün kuralına uymayan 115 kişiye ceza kesildi

Tüm dünyayı tehdit eden COVİD-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve yayılımını engellemek adına ülkemizde olduğu gibi ilimizde de ciddi tedbirler alınmış ve uygulamaya konulmuştur
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Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından Koronovirusün yayılmaması amacıyla, yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 14 gün süre ile kendilerini evde izole ederek, karantina kurallarına uymaları kararı alınmıştır.

YURTDIŞINDAN GELEN TÜM VATANDAŞLARIMIZIN UYMASI ŞART

Yurtdışından (umre dahil) gelen vatandaşlarımızın Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren14 gün süre ile evlerinden çıkmamaları, kendilerini izole etmeleri, Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 14 gün kurallarına (sık sık ellerini yıkamaları, odalarını sık sık havalandırmaları, ev halkıyla ve misafirlerle kesinlikle 2 metreden daha fazla yaklaşmamaları,öpüşme, tokalaşma sarılma gibi hareketleri yapmamaları, evdeki odalarından çıkmamaları,odadaki yüzeylerin sık sık sabunlu ve deterjanlı su ile tuvalet ve muslukları çamaşır suyuyla silmeleri, kişisel eşyalarını başkasıyla paylaşmamaları, bol sıvı tüketmeleri, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetleri olmaları halinde maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurmaları vb.) harfiyen uymaları hem kendileri hem de yakınlarının sağlığı için çok önemlidir.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR

Yukarıda sayılan hususların halk sağlığı açısından ciddi önem arz etmesi nedeniyle;
İlimiz genelinde yapılan denetimlerde yurt dışından gelen 4200 kişiden,14 gün kuralına uymayan, evde izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 115 vatandaşımıza Kabahatler Kanununa göre idari para cezaları uygulanmıştır. Tekrarı halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Koronovirüs riskine karşı vatandaşlarımızın hem kendi, hem de sevdiklerinin sağlığı açısından 14 Gün Kuralına harfiyen uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur.

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