Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta ve Bakanlığımız tarafından da yakından takip edilmektedir.
BİLİM KURULU SÜREKLİ DEĞERLENDİRME YAPMAKTADIR
Yapılan açıklamada; Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri de dikkate alınarak gerekli önlemler alınmaktadır. Hastalığın ülkemizde yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Bilim Kurulu konuyla ilgili düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadır denildi.
İŞTE YAPILAN DUYURUDAKİ O MADDELER
1. Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar
Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık
kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur.
2. Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç
Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım
yatağı bulunan hastaneler Pandemi Hastanesi** olarak kabul edilir.
*Pandemi süresince Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İç Hastalıkları
veya Göğüs Hastalıkları Uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilir.
**Pandemi Hastanesi: COVID-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin
yapılmış olduğu hastane olarak tanımlanır.
3. Hastane bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pandemi
Eylem Planına göre Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi oluşturulmalıdır.
4. Pandemi hastanelerinde; pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım
ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda
diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir. Tedavisi
başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon
onkolojisi klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar
mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir.
5. Pandemi hastanelerinde COVID-19 tanısı almış hastalar dışındaki hastaların hangi
servis ve yoğun bakımlarda izleneceği belirlenmelidir.
6. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım
ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize
edilmelidir.
7. Pandemi hastalarına ayrılmış klinik ve yoğun bakım yataklarına gidiş güzergahı
belirlenir ve bu güzergah üzerinde gerekli tedbirler alınır.
8. Pandemi hastanelerinde gerek klinik gerekse ameliyathane ve doğumhanelerde
çalışacak personelin vardiyalar şeklinde isimleri ve unvanları belirlenir.
9. Pandemi hastanelerinde COVID-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin
yapılabileceği 1 ameliyathane odası ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin olduğu
hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odasının belirlenmesi ve
rezerve olarak tutulması gerekmektedir.
10. Pandemi hastanesinin başhekimi/mesul müdürü, normal işleyişini aksatmayacak
şekilde klinik yatakların, yoğun bakımların, ameliyathanenin kullanılması ve personel
görevlendirmesi konusunda tam yetkilidir.
11. İl Sağlık Müdürleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer
değişikliğini yapmakta tam yetkilidir.
12. COVID-19 tanısı konmuş hastaların müracaat ettiği pandemi hastanesi olmayan
il/ilçe hastaneleri, bu hastaların sevk algoritmasında belirlenen hastaneye gerekli önlemleri
alarak sevkini gerçekleştirmelidir. Hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafından koordine edilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz