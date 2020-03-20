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Hürriyet’ten sağlık çalışanlarına destek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Koronavirüs nedeniyle hastanelerde canla başla çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı
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Başkan Hürriyet insan hayatı için mesai merhumu olmadan sağlık emekçilerine çorba, meyve, kuruyemiş ve ev yoğurdu dağıtacak. 

HÜRRİYET'TEN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORLAR

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen Koronavirüs salgını sebebiyle özellikle hastanelerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Hastanelerde sağlık çalışanları canla başla çalışırken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet onları unutmadı. Başkan Hürriyet, İzmit’te bulunan sağlık çalışanlarına destek olmak için, sağlık çalışanlarının bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak sıcak çorba, kuruyemiş, taze meyve ve ev yoğurdu dağıtacak.

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