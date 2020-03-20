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Bakan Koca’dan Corona açıklaması: Ölü sayısı 9'a, vaka sayısı 670’a çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte yapılan 3656 TESTTEN 311’İ POZİTİF ÇIKTI. 670 olan hasta sayımız 670’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 9 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" açıklaması yaptı.

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