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Karantinadaki vatandaşlardan da alkışlarlı destek!

İzmit’te, Avrupa ülkelerinden gelerek Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu’nda karantina altında tutulan kişiler saat 21.00’de yurdun koridorlarına çıkarak sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika boyunca alkışladı

Demirören Haber Ajansı
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Önceki gün Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye getirilen kişilerin İzmit’teki öğrenci yurtlarındaki karantina süreci devam ediyor.

ONLARDA DESTEK OLDU

Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alınan 191 kişi, saatler 21.00’i gösterdiğinde koronavirüsle mücadele sürecinde 24 saat gayretle çalışan sağlık personelleri için 1 dakika boyunca alkış tuttu. Yurdun koridorlarına çıkan 191 kişinin, alkış tuttukları süre boyunca birbirlerine olabildiğince uzak durduğu ve temastan kaçındığı görüldü. 1 dakika boyunca alkışı sürdüren kişiler, kendilerine özel olarak ayrılan odalara dönerek karantina sürecine devam etti.

Bugün 23:41 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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