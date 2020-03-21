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Erdoğan'dan vatandaşlara sesli mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,korona virüse karşı vatandaşları uyararak sesli mesaj yayınladı
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Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor.

Buradan tüm vatandaşlarıma şu sesli mesajı iletmek istiyorum:

Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz.

Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız.

İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.

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