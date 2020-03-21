Yumurta yüklü kamyon devrildi

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Ramazan Olucak idaresindeki 03 VN714 plakalı yumurta yüklü kamyon, TEM otoyolu İzmit Kuruçeşme turnikelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişenin beton bariyerlerine çarptı. Savrulan kamyon daha sonra gişeler çıkışına devrilirken kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Devrilen kamyondan çıkartılan sürücü Olucak, kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara yönü Kuruçeşme gişelerinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Devrilen kamyon, olay yerine çağrılan vinç ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.