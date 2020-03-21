Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:12 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:39 TSİ

Yumurta yüklü kamyon devrildi

Tem otoyolu İzmit Kuruçeşme turnikelerinde gişenin bariyerlerine çarpan yumurta yüklü kamyon devrilirken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Ramazan Olucak idaresindeki 03 VN714 plakalı yumurta yüklü kamyon, TEM otoyolu İzmit Kuruçeşme turnikelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişenin beton bariyerlerine çarptı. Savrulan kamyon daha sonra gişeler çıkışına devrilirken kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Devrilen kamyondan çıkartılan sürücü Olucak, kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara yönü Kuruçeşme gişelerinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Devrilen kamyon, olay yerine çağrılan vinç ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 09:12 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sarallar ile Bafralılar arasındaki cinayet olayını failleri Kocaeli'de yakalandı mask
Sarallar ile Bafralılar arasındaki cinayet olayını failleri Kocaeli'de yakalandı
Cenaze namazında imam uyardı saflar seyreltildi mask
Cenaze namazında imam uyardı saflar seyreltildi
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu mask
Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı mask
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Polis memuru kalbine yenildi mask
Polis memuru kalbine yenildi
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti mask
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor mask
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler mask
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler

GALERİ

Yasağa rağmen girmeye çalıştılar! mask
Yasağa rağmen girmeye çalıştılar!
Lastiği patladı alevler içinde kaldı mask
Lastiği patladı alevler içinde kaldı
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi mask
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL