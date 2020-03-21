Kandıra yolunda kaza!

Alınan bilgiye göre D-650 karayolundan İzmit istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 34 VF 5696 plakalı otomobil, Yassıbağ mevkisinde karşı yönden gelen Abdullah C'nin kullandığı 41 H 7873 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, jamdarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazada hafif yaralanan sürücü Abdullah C'ye ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak verilirken trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. Jamdarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.