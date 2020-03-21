Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49’da Yunanistan’ın Thesprotia kentinde 5.7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
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Komşu'da korkutan deprem
Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz