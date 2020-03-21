Başkan Ellibeş’ten Miraç Gecesi için anlamlı çağrı

“Türkiye sağlıktan ekonomiye her türlü tedbirleri alıyor. Kimse merak etmesin, dayanışma içinde bu zor günleri atlatacağız” dedi.

TÜRKİYE YENİ DÖNEME DAMGASINI VURACAK

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, dünya çapında büyük bir salgın yaşandığını ve bu küresel sınavın ardından ülkelerin hem ekonomik hem de coğrafi açıdan çok farklı bir döneme gireceğini belirterek şöyle dedi: “Bu salgından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dünyada birçok ülke kendini hem sosyal hem de ekonomik açıdan yeni bir dönemin içinde bulacak. Türkiye de aynı şekilde bu değişimden mutlaka etkilenecek. Ama bugün özellikle sağlık konusunda çok kötü bir sınav veren ve krizi yönetemeyen ülkelere karşı Türkiye bu yeni döneme damga vuran bir ülke konumuna gelecektir”.

AVRUPA ÜLKELERİ PERİŞAN HALDELER

Türkiye’nin Koronavirüs’le mücadelesini küçümsememek gerektiğini belirten Ellibeş şöyle fevam etti: “Fransa, İtalya ve İngiltere gibi Avrupa ülkerinde yaşananları görüyoruz. Fransa’da askerler sokağa indi. İtalya’da salgın ülkenin dört yanına yayıldı, ölenlerin sayısı Çin’i geçti. İngiltere olayı kendi haline bırakmış durumda. Yaşlı nüfusu gözden çıkarmış, ölen ölür kalan sağlar bizimdir mantığı ile hareket ediyor. Türkiye, hem salgının yayılmasını geciktirerek hem de daha sonra aldığı önlemlerle dünyaya örnek oluyor”.

“BU ZOR GÜNLER GEÇECEK, KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

“Bu sorunun birçok boyutu var. Sağlığın yanında ekonomik ve sosyal boyutu var. Toplum psikolojisini de yönetmek gerekiyor. Özellikle en küçük esnaftan, büyük işletmelere 100 milyar liralık bir yardımı içeren Ekonomik Kalkan Paketine ekonomi çevrelerinden de olumlu tepkilerin gelmesi sevindirici. Bütün dünyanın sırtını döndüğü yaşlılarımızı düşünerek en düşük emekli maaşının 1.500 TL yapılması, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Büyüğü olmayanın küçüğü olmaz’ anlayışının sonucudur. Hep birlikte dayanışma içinde bu zor günleri atlatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki, hepimiz üzerimize düşeni yapalım, alınan tedbirleri uygulayalım”.

MİRAÇ KANDİLİNDE EVLERİMİZ CAMİ, GÖNÜLLERİMİZ CEM OLSUN

Öte yandan Başkan Ellibeş, İslam Aleminin Miraç Kandilini de kutladı. Peygamber Efendimizin Allah’ın huzuruna çıktığı bu mübarek gecede edilen duaların kabul olması dileğinde bulunan Ellibeş, “Koronavirüs salgınınından hem kendimizi hem de komşumuzu, dostumuzu, arkadaşımızı korumak müslüman olarak bizlerin vazifesi. Diyanet İşleri Başkanlığımızın aldığı karara uyarak evlerimizi cami, gönüllerimizi cem edip bu gece hep birlikte dualarımızla birbirimize destek olacağız. Bu vesile ile İslam Âleminin ve milletimizin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Miraç gecemiz mübarek olsun” dedi.