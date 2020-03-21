Lütfü Türkkan’a açılan dava sonuçlandı

AKP 24. Dönem Yalova Milletvekili Temel Coşkun, 2014 yılında mecliste yaptığı konuşmada İstanbul-Kocaeli, Bursa-İzmir Otoyol Projesi ve Körfez Asma Köprüsü Projesi’ni övmesi üzerine o dönem muhalif çizgide olan MHP grubu ile CHP grubu tarafından tepkiyle karşılanmış; Coşkun’un CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye yönelik, “Sen nereden gelmişsen Yalova’ya, bir başka yerden, derenin öbür tarafından gelmişsin, ben bu ülkenin, Karadeniz’in en güzel yerlerinden gelmişim ve kırk yıllık da Yalova'lıyım” sözleri sonrası ise tartışmalar büyümüştü.

MAHKEME REDDETTİ

O dönem MHP Kocaeli Milletvekili olan şimdiki İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’nın tartışma sırasında söylediği, “Ya ne hakareti, bunlar faşist ya faşist ", "Nereden geldiği belli olmayanlar böyle konuşur, hep böyle olmuştur, nesebi gayrisahih" ve "Çık, milletten özür dile, milletten! Çık, Rumelililerden özür dile! Terbiyesiz adam” sözleri nedeniyle Coşkun, konuyu yargıya taşıdı. Söz konusu cümlelerin hakaret içerikli olduğu ve kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden Coşkun tazminat davası açarken, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar verdi.

“AĞIR ELEŞTİRİLERE KATLANMALARI GEREKİR”

Mahkeme red kararının gerekçesi olarak ise, “Milletvekilleri kendi siyasi görüşlerini söylerken ağır eleştiri yapabildikleri gibi ağır eleştirilere de katlanmaları gerekir bu nedenle yerinde görülmeyen davanın reddine karar verilmek gerekmiştir” notu düştü. Üst mahkeme yollarını tüketen Coşkun, şeref ve itibar hakkının ihlal edildiği iddiasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme yaptığı inceleme sonucunda açıktan dayanaktan yoksun olması nedeniyle iddiaların kabul edilemez olduğuna karar verdi.