AKP’de video konferanslı toplantı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal başkanlığında gerçekleşen toplantıya video konferansla 81 ilin Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları Tanıtım Medya Başkanları katıldı.

MAHİR ÜNAL BAŞKANLIK ETTİ

Covid-19 pandemisiyle ilgili önemli bilgiler aktaran ve Türkiye’nin erken aldığı önlemler sayesinde bu salgından geç etkilendiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Covid-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz bu süreçte, sosyal mesafe en önemli kural diyerek, 81 ilden Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanlarımız ile toplantımızı videokonferans ile gerçekleştirdik. Tedbirler ve sosyal sorumluluklarımızın önemini paylaştık” dedi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda İl Başkanlarına da söz verildi. Süreçle ilgili görüş ve öneriler dinlendi. AK Parti Kocaeli İl Tanıtım Medya Başkanı İbrahim Gürsel, İl Tanıtım Medya Başkanı Merve Kesici ile İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Aslan da video konferans toplantısına katılarak, Kocaeli’de yapılan çalışmaları aktardı.