Kocaeli’de 65 yaş üstü ücretli olsun talebi

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan coronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililer “evde durun” uyarısında bulunurken, virüsün en çok etkilediği yaşlı nüfusun bir bölümünün halen evde oturmaması ve toplu taşıma araçları kullanması üzerine Balıkesir, Konya, Malatya ve Çorum Sungurlu Belediyesi’nde 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz olan toplu ulaşım kullanımı durduruldu. Tedbir doğrultusunda ücretli hale getirilen kullanım kartları sonrası gözler halen bu konuda karar almayan illere çevrildi.

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Kocaeli’de ikamet eden birçok vatandaş 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz seyahat kartlarının bir süre ücretli hale getirilmesi talebiyle sosyal medya üzerinden Büyükşehir’e bağlı 153 Çağrı Merkezi’ne yazdı. Yüzlerce vatandaş bu yönde talepte bulunurken, çağrı merkezi “Talebinizi anlık olarak Covid- 19 Kocaeli Koordinasyonu Kriz Masası'na iletiyoruz” şeklinde cevapladı. Yetkililer konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.