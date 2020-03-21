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Terminal'de detaylı temizlik

UlaşımPark, Otogarda 24 saat sürekli ve düzenli temizlik yapıyor. A dan Z’ye temizlenen otogar yolculara ve terminal esnafına temiz ve hijyen kalitesi yüksek bir ortam sağlıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, işletmesini yürüttüğü Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde temizlik ekipleriyle 24 saat temizlik yapıyor.

GÜNDE 2 KEZ DEZENFE

UlaşımPark tarafından 7-24 gerçekleştirilen temizlik uygulamalarının yanı sıra sürekli temas edilen noktalar günde iki kez dezenfekte ediliyor. Gün içerisinde de tüm alanlar kesintisiz siliniyor, temizleniyor. Terminal esnafının bankolarına kadar dezenfekte eden temizlik personelleri silinmedik tek nokta bırakmıyor. X ray cihazları da sürekli olarak dezenfekte edilerek yolcuların temas ettiği tüm noktalara temizlik uygulaması yapılmış oluyor.

24 SAAT TEMİZLİK

Yolcuların en çok kullandıkları peronlar bölgesine de ek önlemler alınıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube ile sürekli iletişim halinde olan Terminal Müdürlüğü, peronlar bölgesini de ilaçlatarak yolcuların daha temiz, daha sağlıklı bir ortamda seyahat etmesini sağlıyor. Toplamda 69 kamera ile güvenlik görevlileri tarafından gözetlenen terminalde olası acil müdahaleler de temizlik ekiplerine telsizle konum bildirerek anında temizlik uygulaması sağlıyor.

KOLTUKLARA MESAFE ÖNLEMİ 

UlaşımPark tarafından gerçekleştirilen uygulama sonucunda yolcuların otobüs beklediği esnada lobby kısmında bulunan koltuklara mesafe koltuğu adı altında farkındalık uygulamasını başlattı. Mesafe koltukları sayesinde yolcular birer koltuk arayla oturarak teması uzaklaştırıp virüsün bulaşma riskini de otomatik olarak azaltmış olacaklar.

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