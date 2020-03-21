Necmi Bulut, AVM'lerin kira almamasını destekledi

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu’nun, ‘AVM’ler koronavirüs nedeniyle kapanan işletmelerden kira alınmayacak’ açıklamasının çok yerinde bir tavsiye kararı olduğunu ifade ederek, “Tüm AVM’lerde ivedilikle hayata geçirilmesini, yaygın ve genel uygulama olmasını temenni ediyoruz ancak ortak giderlerden de muaf tutulmalı” dedi

İLİMİZDEKİ AVM’LERDE DE...

Kararı değerlendiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, tavsiye kararının çok isabetli bir uygulama olacağına vurgu yaparak, “Federasyona bağlı AVM’lerin bu kararı koronavirüsle iktisadi mücadele açısından çok yerinde ve isabetlidir. Temennimiz uygulamanın bir an önce tüm AVM’lerde hayata geçirilmesi, yaygın ve genel bir uygulamaya dönüştürülmesidir. Bu uygulamanın yerel esnafta da mülk sahiplerinin özverileriyle hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Yerel esnafımızın bu süreçten en az hasarla çıkabilmesinin yolu ancak böyle bir uygulamayla mevcuttur. Özellikle bu uygulamanın şehrimizde hayata geçirilmesi tüm ülkeye örnek olacak, bu özveri birçok yerel esnafımızın hayatını kurtaracaktır. Mülk sahiplerinin bu konuya duyarsız kalmayacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.