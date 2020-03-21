Çiftçi, “Biz sizler için çalışıyoruz, evinde kal Çayırova”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, salgınla başa çıkmanın en etkili yolunun sosyal teması azaltmak olduğunu vurguladı. Başkan Çiftçi, "Dünyayı saran ve ülkemizin de mücadele ettiği yeni tip Korana virüse karşı halkımızın sağlığı için aldığımız tedbirleri gece gündüz demeden titiz ve sıkı bir şekilde yerine getiriyoruz.
DAHA GÜÇLÜ DEĞİL ÇAĞRISI
Belediye olarak, hijyene çok önem veriyor ve halkımızın kullandığı ortak alanları sürekli dezenfekte ediyoruz. Virüsün size, sevdiklerinize bulaşmaması ve sağlımız için kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım. Unutmayın. Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” çağrısında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz