Asker uğurlamasına yasak!

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi. Ayrıca resmi twitter hesabından da paylaşım yapan İçişleri Bakanlığı vatandaşların hassasiyet göstermelerini rica etti.
TOPLU ALANDA DURMAYIN
Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda koronavirüs salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer vb toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi olmak üzere bir çok farklı tedbir alındığı hatırlatıldı.
ASKERE UĞURLAMA GEÇİCİ SÜREYLE YASAKLANDI
Yazıda, alınan tedbirlere ilave olarak; askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerini düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerledirildiğinden, bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği belirtildi.
Valiliklerden, bu kapsamda anılan faaliyetlere geçici süreyle izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulması, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması istendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz