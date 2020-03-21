Elite World Otel kapandı

Bölgenin en büyük ve lüks otellerinden biri olan Sapanca Elite World Otel, coronavirüs salgını nedeniyle otelini kapatma kararı aldı. Geçici süreyle kapatılan otelin yaklaşık 400 çalışanı ise süresiz izne çıkartıldı. Otel yönetimi coronavirüs tehditlinin ortandan kalmasının ardından yeniden hizmet vermeye devam edecek.