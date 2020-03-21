Bölgenin en büyük ve lüks otellerinden biri olan Sapanca Elite World Otel, coronavirüs salgını nedeniyle otelini kapatma kararı aldı. Geçici süreyle kapatılan otelin yaklaşık 400 çalışanı ise süresiz izne çıkartıldı. Otel yönetimi coronavirüs tehditlinin ortandan kalmasının ardından yeniden hizmet vermeye devam edecek.
Bugün 12:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:11 TSİ
Elite World Otel kapandı
Sapanca’da bulunan ve 500 odalı Elite World Otel kapılarını kapattı. Coronaviraüs nedeniyle otelini geçici süreyle kapatma kararı alan otel yönetimi yaklaşık 400 çalışanını ücretsiz izne çıkarttı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz