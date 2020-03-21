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Bakan açıkladı ölenlerin ortak özelliği...

Türkiye'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 9'a yükseldi. Peki corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin ortak özelliği neydi
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Vaka sayısı ve ölü sayısıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten hayatını kaybedenlerin tamamının yaşlı ve direnci zayıf kişilerden oluştuğunu açıkladı. Koca Twitter hesanından yaptığı duyuruda şunları yazdı:

Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim.

YAŞ ORTALAMASI 78,5

Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de ilk ölümler gerçekleşmeye başladı. İlk vakanın 11 Mart'ta görüldüğü ülkemizde 9 günde 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 4 kişinin yaş ortalaması 78,5 olarak belirlendi.

YAŞLILAR RİSKLİ GRUPTA

44 bin vakanın değerlendirildiği kapsamlı araştırmaya göre, hastalananların yüzde 80'i gribi hafif atlatıyor ama yaşlılar ve hastalar için risk çok daha büyük. Genel olarak hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı düşük kalırken, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm riskinin çok yükseldiği görüldü. Araştırma ayrıca virüsü aldığı sırada başka bir hastalığı olan kişilerin de ölüm riskinin yükseldiğini tespit etti. Bu konuda en riskli grup kalp rahatsızlıkları olanlar. Onları diyabet hastaları, solunum yolları hastaları ve hipertansiyonu olanlar izliyor.

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