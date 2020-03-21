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Çamaşır suyuna talep 10 kat arttı

Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü İmer Özer, “Çamaşır suyu talebi son iki haftada 10 kat arttı ama kimsenin endişesi olmasın, Türkiye’ye yetecek çamaşır suyumuz var” dedi
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Koronavirüs korkusu ile adeta patlama yapan çamaşır suyuna talep 10 kat arttı. Türkiye’nin en büyük çamaşır suyu üretme kapasitesine sahip olan ve yüzde 100 yerli üretim yapan Koruma Temizlik A.Ş.’nin Genel Müdürü İmer Özer, üç fabrikada 7 gün 24 saat tam kapasite üretim yaptıklarını belirterek, “Kimsenin bir endişesi olmasın. Türkiye’ye yetecek kadar çamaşır suyu var” dedi.

VİRÜSE KARŞI EN ETKİLİ SİLAH

Yüksek bulaşıcılık riski taşıyan koronavirüs, havada bir süre asılı kaldıktan sonra yüzeylerde de bir süre daha yaşamaya devam ediyor. Virüse karşı alınabilecek en önemli tedbir ise yaşam alanları ve sürekli temas ettiğimiz noktaların çamaşır suyu ile temizlenmesi. Çamaşır suyu virüslerin protein yapısını bozarak ölmelerini sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere tüm otoriteler de çamaşır suyunun virüse karşı savaşta en etkili silah olduğunu kabul ediyor.

“HER YERE ÇAMAŞIR SUYU GÖNDERİYORUZ”

Çamaşır suyuna talebin salgınla birlikte artışa geçtiğini ancak bu talebi karşılayacak güçte olduklarını belirten Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü İmer Özer, “Koronavirüs salgını ile birlikte hijyen ve temizlik ürünlerine büyük bir talep var. Çamaşır suyu talebi son iki haftada 10 kat arttı ama kimsenin endişesi olmasın, Türkiye’ye yetecek çamaşır suyumuz var. Koruma Temizlik A.Ş. olarak Kocaeli, Hatay ve Denizli’de bulunan tesislerimizde kendi öz kaynaklarımız ile üretim yapıyoruz. Günde 3 milyon şişeye kadar çamaşır suyu üretebilme kapasitemiz bulunuyor” dedi.

“İHTİYACIMIZ KADAR ÇAMAŞIR SUYU ALALIM”

Halk sağlığının korunması açısından üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle aralıksız çalıştıklarının altını çizen İmer Özer, “Koruma Temizlik A.Ş. olarak Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesinde başarılı olacağına inanıyoruz. Biz halkımızın sağlığı için tüm fedakarlığı göstererek işimizin başındayız. İhracatçı bir şirket olmamıza rağmen önceliğimizi iç piyasadan gelen siparişlere vermiş durumdayız. Bu süreçte herkesin sakin olması gerekiyor. Halkımızdan da çamaşır suyunu ihtiyaçları kadar almaya özen göstermelerini istiyoruz” dedi.

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