Koronavirüs korkusu içinde hepimizi mutlu eden bir haber:

Kentimizin efsane futbolcularından ikiz kulelerden Hasan Furuncu ve Merve Furuncu çiftinin Caner ismini verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi. Körfez’de faaliyet gösteren Özel Körfez Marmara Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerini kucağına alan Hasan Furuncu “Allah’a çok şükür oğlumuzu kucağımıza aldık. Böylesi zor günler yaşarken çok mutlu olduk. Tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Allah herkesim çoluk çocuğunu bağışlasın” dedi.