Liglerin Başlaması İçin Öngörüm Nisan Sonu!..

Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, kendi düşüncesine göre liglerin Nisan sonunda başlayabileceğini belirtti.

RESMİ BİR BAŞLAMA TARİHİMİZ YOK

Kocaelispor Kulübü olarak resmi bir başlangıç süresi belirlemediklerini ifade eden Dinçel şu şekilde konuştu: TFF henüz bir takvim belirlemediği için biz de her hangi bir resmi başlama tarihi belirlemedik. Futbolcularımıza günlük programlar veriyoruz. Kimi yerlerde 17 ya da 24 Nisan tarihleri savunuluyor. Benim öngörüm ise Nisan sonunda liglerin başlayabileceği yönünde.

BU HAKLAR KOLAY ALINMADI

İlginçtir ki Çin normale döndü ve liglerini başlatıyor. Liglerin olduğu gibi tescil edeceğini de düşünmüyorum. Olası bir Play-Off sistemi doğru olmaz. Şimdi ben 14-15 puan öne geçmişim, Karacabey şampiyonluğunu ilan etmiş, Samsunspor da işi bitirmek üzere. Bu haklar kolay elde edilmedi. Vaka rakamları günden güne artıyor. 1 kişi bu virüsü 400 kişiye bulaştırabiliyormuş. Evde kalmak en sağlıklı yöntem.