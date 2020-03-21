Kağıtspor formalite maçını da kaybetti: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig Erkekler yarı final etabı tamamlandı.
NORMAL SONUÇ…
TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda 2’nci grupta mücadele eden Kağıtspor ilk iki maçını yitirmişti. Lacivert Beyazlılar üçüncü maçında da Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediyespor’a 25-15, 25-17 ve 25-16’lık setlerle mağlup oldu. Kağıtspor ilk maçında Altekma’ya 3-1 ikinci maçında Cizre Belediyespor’a da yine 3-1 yenilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz