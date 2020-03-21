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Kağıtspor formalite maçını da kaybetti: 0-3

Kağıtspor, Türkiye Voleybol 1. Ligi Play-Off yarı final grubu son maçında Haliliye Belediyespor’a da 3-0 mağlup oldu.
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig Erkekler yarı final etabı tamamlandı.

NORMAL SONUÇ…

TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda 2’nci grupta mücadele eden Kağıtspor ilk iki maçını yitirmişti. Lacivert Beyazlılar üçüncü maçında da Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediyespor’a 25-15, 25-17 ve 25-16’lık setlerle mağlup oldu. Kağıtspor ilk maçında Altekma’ya 3-1 ikinci maçında Cizre Belediyespor’a da yine 3-1 yenilmişti.

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