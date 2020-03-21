Uluslararası Masterler Turnuvası ertelendi

Onkur açıklamasında “15-19 Nisan 2020 tarihleri arasında, Antalya Asteria Kremlin Palace'da gerçekleştirmeyi planladığımız 11.Uluslararası Masterler Turnuvası’nı, maalesef ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle “önce insan sağlığı” düşünülerek ileri bir tarihe ertelenmiştir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz