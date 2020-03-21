Uluslararası Masterler Turnuvası ertelendi

Onkur açıklamasında “15-19 Nisan 2020 tarihleri arasında, Antalya Asteria Kremlin Palace'da gerçekleştirmeyi planladığımız 11.Uluslararası Masterler Turnuvası’nı, maalesef ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle “önce insan sağlığı” düşünülerek ileri bir tarihe ertelenmiştir.