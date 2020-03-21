Down Sendromlular Günü kutlu olsun !..

Milyonlarca birey toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak maksadıyla 21 Mart’ta Down Sendromu hakkında paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımları yapan kulüplerden birisi de Kocaelispor. Yeşil Siyahlı kulüp paylaşımında 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nü kutladı.