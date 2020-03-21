Down Sendromlular Günü kutlu olsun !..

Milyonlarca birey toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak maksadıyla 21 Mart’ta Down Sendromu hakkında paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımları yapan kulüplerden birisi de Kocaelispor. Yeşil Siyahlı kulüp paylaşımında 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nü kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz