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Darıca yatsın kalksın DUA ETSİN !..

Tüm ligler koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Darıca ekibi bitime 6 maç kala topladığı 35 puanla 10. sırada bulunuyor
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VURUR GİTTİ BÖYLE OLDU

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden ve sezonun bayında zirveye yapışan ekibimiz, daha sonra bir türlü kendine gelemedi. Son maçında sahasında Somaspor’a 3-2 mağlup olan Sarı Yeşilli ekip, sezonun ikinci yarısında oynadığı 11 maçta sadece 7 puan topladı. Darıca’nın tek tesellisi sezonun ilk yarısında kazandığı 28 puan oldu. Sezona teknik adam Özgür Vurur ile başlayan Darıca Gençlerbirliği ilk yarıyı 28 puan ile Play-Off hattı içinde tamamladı, bir ara liderlik koltuğunda da oturan Sarı Yeşilliler, Vurur’un ayrılmasının ardından ciddi şekilde düşüş yaşadı ve sezonun ikinci yarısında oynadığı 11 maçta sadece 7 puan toplarken, 9 gol attı, 18 de gol yedi.

SADECE ALTINDAĞ’I MAĞLUP EDEBİLDİLER

Darıca Gençlerbirliği ikinci yarıdaki tek galibiyetini Altındağ Belediyespor’a karşı sahasında 1-0’lık skorla elde etti. Bu süreçte Malatya Yeşilyurt, Gölcükspor ve Batman Petrolspor ile berabere kalan Darıca Gençlerbirliği, Modafen, Halide Edip Adıvar, Muğla, Kelkit, Nazilli ve Soma’ya mağlup oldu. Özellikle Nazilli Belediyespor karşısında alınan 7-2’lik yenilgi can sıkıcı konuların başında geldi.

 KALAN MAÇLARI DA KOLAY DEĞİL

Darıca Gençlerbirliği 28 maç sonunda topladığı 35 puanla 10. sırada bulunuyor. İlk yarıdaki 28 puana duacı olan Sarı Yeşillilerin kalan maçlarda da işi hiç de kolay değil. Ligler başlayınca üst üste Yozgat ve Diyarbekir deplasmanlarına gidecek olan Darıca temsilcisi sırası ile Pazarspor ile sahasında, Osmaniye ile deplasmanında lider Karacabey ile sahasında ve Nevşehir ile de deplasmanda karşılaşacak. Bu rakiplerden Yozgat dışındaki takımlar, Darıca’nın basamak olarak üzerinde yer alıyor.

Bugün 13:28 TSİ - Spor

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