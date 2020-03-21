Çardak: Kritik süreci çok iyi değerlendirmeliyiz

Başkan Çardak konuyla ilgili olarak “Futbolcularımızı evlerine gönderdik. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin oynanma takviminin belli olmasının ardından biz de bir yol haritası çizeceğiz. Bunu kritik süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Futbolcularımız bireysel antrenmanları ile hazırlıklarına devam edecektir. Gölcükspor olarak kararı yerinde buluyor ve alınan kararın spor ailesine hayır getirmesine diliyoruz” ifadelerine yer verdi.