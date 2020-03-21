Başkan Çardak konuyla ilgili olarak “Futbolcularımızı evlerine gönderdik. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin oynanma takviminin belli olmasının ardından biz de bir yol haritası çizeceğiz. Bunu kritik süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Futbolcularımız bireysel antrenmanları ile hazırlıklarına devam edecektir. Gölcükspor olarak kararı yerinde buluyor ve alınan kararın spor ailesine hayır getirmesine diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
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Çardak: Kritik süreci çok iyi değerlendirmeliyiz
Gölcükspor Kulübü Başkanı Hüseyin Çardak liglerin koronavirüs nedeniyle ertelenmesini değerlendirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz