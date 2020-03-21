Odabaşı’na ayrımcılık cezası!..

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon sporcusu İsmail Haktan Odabaşı’nın, 15 Mart 2020 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor maçında rakip takım sporcusu Fevzi Özkan’a yönelik ayrımcılığı nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 3.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.