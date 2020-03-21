2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon sporcusu İsmail Haktan Odabaşı’nın, 15 Mart 2020 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor maçında rakip takım sporcusu Fevzi Özkan’a yönelik ayrımcılığı nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 3.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
Bugün 13:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:42 TSİ
Odabaşı’na ayrımcılık cezası!..
2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon sporcusu İsmail Haktan Odabaşı’nın, 15 Mart 2020 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor maçında rakip takım...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz