Biri onları durdursun!

Coronavirüs nedeniyle tüm dünya tedbirlerini arttırırken, ülkemizde de her geçen ölüm ve vaka oranlarının artması nedeniyle tedirginlik yaşanıyor. Uzmanlar ve yetkililer sık sık ‘evden çıkmayın’ uyarısında bulunurken, virüsün en çok etkilediği yaşlı nüfus ve kronik hastalıkları olanlara özellikle uyarılar yapılıyor.

142 BİN 644 YAŞLI

Son açıklanan verilere göre genel olarak yaşlıların hayatlarını kaybettiği virüs nedeniyle bazı belediyeler yaşlıların bir arada oturduğu bankları sökmekle çözüm bulurken, bazı belediyeler ise toplu taşımada ücretsiz olan 65 yaş üstü ulaşımı ücretli hale getirdi. En çok tehlikede olduğu belirtilen yaşlı nüfus, Kocaeli’de TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre 2014’ten bu yana yüzde 31 artarak 2019 yılında 142 bin 644 kişi oldu.

DURMUYORLAR

İlimizde tüm tedbir ve uyarılara rağmen yaşlıların sokakta dolaşmaya devam ettiği görüldü. Sık sık yakın temaslardan kaçınılması yönünde yapılan uyarılara kulak asmayan yaşlı nüfus, banklarda yan yana otururken, yürüyüş yolunda tedbirsiz şekilde dolaşırken, toplu taşıma için duraklarda beklerken hem tehlikede olduklarını hem de tehlike saçtıkları fark etmiyorlar. Her ne kadar dışarı çıkma oranları azalsa da yine de yaşlılar evlerinde oturmayı tercih etmiyor.