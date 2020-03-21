Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:41 TSİ- Gündem G: Bugün 14:33 TSİ

Biri onları durdursun!

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların yaşlı nüfus olması nedeniyle uzmanlar ve yetkililer yaşlılara ‘evde kalın’ çağrısında bulundu. Kent genelinde yaşlı nüfusun bir kısmı uyarıları dikkate alırken bazı vatandaşlar ise tehlikeyi umursamayarak hem tehlikede olduklarını hem de tehlike saçtıklarını fark etmiyor

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Coronavirüs nedeniyle tüm dünya tedbirlerini arttırırken, ülkemizde de her geçen ölüm ve vaka oranlarının artması nedeniyle tedirginlik yaşanıyor. Uzmanlar ve yetkililer sık sık ‘evden çıkmayın’ uyarısında bulunurken, virüsün en çok etkilediği yaşlı nüfus ve kronik hastalıkları olanlara özellikle uyarılar yapılıyor.

142 BİN 644 YAŞLI

Son açıklanan verilere göre genel olarak yaşlıların hayatlarını kaybettiği virüs nedeniyle bazı belediyeler yaşlıların bir arada oturduğu bankları sökmekle çözüm bulurken, bazı belediyeler ise toplu taşımada ücretsiz olan 65 yaş üstü ulaşımı ücretli hale getirdi. En çok tehlikede olduğu belirtilen yaşlı nüfus, Kocaeli’de TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre 2014’ten bu yana yüzde 31 artarak 2019 yılında 142 bin 644 kişi oldu.

DURMUYORLAR

İlimizde tüm tedbir ve uyarılara rağmen yaşlıların sokakta dolaşmaya devam ettiği görüldü. Sık sık yakın temaslardan kaçınılması yönünde yapılan uyarılara kulak asmayan yaşlı nüfus, banklarda yan yana otururken, yürüyüş yolunda tedbirsiz şekilde dolaşırken, toplu taşıma için duraklarda beklerken hem tehlikede olduklarını hem de tehlike saçtıkları fark etmiyorlar. Her ne kadar dışarı çıkma oranları azalsa da yine de yaşlılar evlerinde oturmayı tercih etmiyor.

Bugün 13:41 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(3)
03

BabAcan - Bu insanlar niye bukadar düşüncesiz illa yasak mı uygulanmalı biraz kafası çalışan uyarı olmasa bile evinde oturmalı sokakta gereksiz yere gezenleri toplayıp karantinaya almalı başka türlü olmayacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 14:41
02

ayhan - arjantinde silahla vuruyor polis .bunu duyan amcalar teyzeler camdan bakmaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 14:33
01

Gariban Abi - butun yaslıların cebine bedava koyarsan kenkartı tabii tutamassın, yap bakayım butun ulasımı paralı gezebiliyorlar mı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 14:33
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Denizciler’in tek yönlü olması işlerimizi kötü etkiledi mask
Denizciler’in tek yönlü olması işlerimizi kötü etkiledi
Çamaşır suyuna talep 10 kat arttı mask
Çamaşır suyuna talep 10 kat arttı
Çiftçi, “Biz sizler için çalışıyoruz, evinde kal Çayırova” mask
Çiftçi, “Biz sizler için çalışıyoruz, evinde kal Çayırova”
Başkan Ellibeş’ten Miraç Gecesi için anlamlı çağrı mask
Başkan Ellibeş’ten Miraç Gecesi için anlamlı çağrı
Site Yönetim Firmaları da ekonomi paketine dahil edilmek istiyor mask
Site Yönetim Firmaları da ekonomi paketine dahil edilmek istiyor
Memur-Sen idari izin talep etti mask
Memur-Sen idari izin talep etti
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti mask
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor mask
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler mask
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler

GALERİ

Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı. mask
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı.
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar mask
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar
Yasağa rağmen girmeye çalıştılar! mask
Yasağa rağmen girmeye çalıştılar!
Lastiği patladı alevler içinde kaldı mask
Lastiği patladı alevler içinde kaldı
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi mask
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL