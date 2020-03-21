Biri onları durdursun!

Coronavirüs nedeniyle tüm dünya tedbirlerini arttırırken, ülkemizde de her geçen ölüm ve vaka oranlarının artması nedeniyle tedirginlik yaşanıyor. Uzmanlar ve yetkililer sık sık ‘evden çıkmayın’ uyarısında bulunurken, virüsün en çok etkilediği yaşlı nüfus ve kronik hastalıkları olanlara özellikle uyarılar yapılıyor.
142 BİN 644 YAŞLI
Son açıklanan verilere göre genel olarak yaşlıların hayatlarını kaybettiği virüs nedeniyle bazı belediyeler yaşlıların bir arada oturduğu bankları sökmekle çözüm bulurken, bazı belediyeler ise toplu taşımada ücretsiz olan 65 yaş üstü ulaşımı ücretli hale getirdi. En çok tehlikede olduğu belirtilen yaşlı nüfus, Kocaeli’de TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre 2014’ten bu yana yüzde 31 artarak 2019 yılında 142 bin 644 kişi oldu.
DURMUYORLAR
İlimizde tüm tedbir ve uyarılara rağmen yaşlıların sokakta dolaşmaya devam ettiği görüldü. Sık sık yakın temaslardan kaçınılması yönünde yapılan uyarılara kulak asmayan yaşlı nüfus, banklarda yan yana otururken, yürüyüş yolunda tedbirsiz şekilde dolaşırken, toplu taşıma için duraklarda beklerken hem tehlikede olduklarını hem de tehlike saçtıkları fark etmiyorlar. Her ne kadar dışarı çıkma oranları azalsa da yine de yaşlılar evlerinde oturmayı tercih etmiyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
BabAcan - Bu insanlar niye bukadar düşüncesiz illa yasak mı uygulanmalı biraz kafası çalışan uyarı olmasa bile evinde oturmalı sokakta gereksiz yere gezenleri toplayıp karantinaya almalı başka türlü olmayacak
ayhan - arjantinde silahla vuruyor polis .bunu duyan amcalar teyzeler camdan bakmaz
Gariban Abi - butun yaslıların cebine bedava koyarsan kenkartı tabii tutamassın, yap bakayım butun ulasımı paralı gezebiliyorlar mı.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.