Derince’nin aldığı ihtar cezasının gerekçesine bakın !..

Belediye Derincespor’da son derece ilginç bir ihtar geldi. Deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren Turgutluspor maçının ardından basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı “Talimatlara aykırılık” nedeniyle “İhtar Cezası” ile cezalandırılmasına karar verildi. Bu maçta ne bir basın toplantısı oldu ne de her hangi bir toplantı bilgisi sunuldu. Maçın ardından gerek Belediye Derincespor Teknik Direktörü Bülent Baturman, gerekse de Turgutluspor Teknik Direktörü, isteyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Kısacası bu ceza “Verilmek için” verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz