Kocaeli 2. Amatör Küme Futbol Ligi F Grubu’nda Beylikbağıspor ile Darıca Türkeli Gençlikspor arasında oynanan şampiyonluk maçını 4-1 kazanan Beylikbağıspor, grubunda şampiyonluğunu ilan etmişti. Böylece 2.Küme’de garantileyen şampiyonluğunu garantileyen ve 1.Küme’ye yükselişini ilan eden takım Beylikbağı virüs tatiline kafası rahat girdi

ŞAMPİYON BEYLİKBAĞISPOR

Beylikbağı Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Koronavirüs nedeniyle tribünlere seyirci alınmamasına rağmen çevreyi doyuran taraftarlara, farklı bir ambiyans yaşanmıştı. Yüzlerce Beylikbağıspor taraftarı takımlarının yanında oldu. Ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yendiği rakibi ve takipçisi Türkelispor’u bu kez 4-1’le farklı geçerek şampiyonluğa uzanan Beylikbağıspor, ligin bitimine 1 hafta kalarak grubunda şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

SADECE 1 KEZ BERABERE KALDI

Oynadığı 9 maçın 8’ini kazanan ve yalnızca 1 beraberlik alan Gebze temsilcisi, 27 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Beylikbağıspor ligin son haftasında Çayırova G.B. deplasmanında formalite maçına çıkacaktı ama ligler ertelendi.

GEBZE YAVUZ SELİM PLAY-OFF OYNAYACAK

Öte yandan F Grubu’nda Yavuz Selimspor ile Çayırova G.B.arasında oynanması gereken maça konuk ekibin çıkmaması sonucunda sahadan 3 puanla ayrılan Yavuz Selimspor, Play-Off’lara kaldı. Gebze Yavuz Selimspor, önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme’de mücadele etmek için, eğer ligler oynanırsa, play-off maçları sonunda rakiplerini mağlup ederek hedefine ulaşmak istiyor.