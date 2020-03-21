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BAŞKAN YALSIZ: EN ÖNEMLİ ŞEY SAĞLIK ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN !..

Beylikbağı Spor Kulübü Başkanı Fatih Ümit Yalsız, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada “Gebze Beylikbağıspor Kulübü olarak 3 yıl aradan sonra katıld...
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Beylikbağı Spor Kulübü Başkanı Fatih Ümit Yalsız, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada “Gebze Beylikbağıspor Kulübü olarak 3 yıl aradan sonra katıldığımız 2. Amatör Küme’de, A takım bazında namağlup şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.1996 yılında 13 yaşında başladığım kulübümüzde, A takımda da futbolcu, Takım kaptanı, yönetici ve antrenör olarak şampiyonluklar yaşadım. Rabbime hamdolsun ki Kulüp Başkanı olarak da yaşamayı nasip eyledi” dedi.

TEŞEKKÜR VE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM

Yalsız şunları söyledi: İnşallah ilerleyen süreçler de A takım ve altyapı bazında Beylikbağıspor Kulübü marka olma yönünde ilerlemeye devam edecektir. Bu başarıların elde edilmesi Tabii ki ekip işidir. Başta yönetim kurulu üyelerim, antrenör arkadaşlarım ve tüm Beylikbağıspor futbolcu ve tekvando sporcularına, sporcu ailelerimize, bölge halkımıza ve taraftar grubumuz Beylikbağı Tayfanın en ufağından en küçüğüne tüm kardeşlerime sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım.

SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR

Ayrıca Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını sebebiyle tüm amatör maçların seyircisiz oynanma kararına karşı, tribünlerin kapalı olmasına rağmen sağlıklarını tehlikeye atma pahasına maça gelip, bir şekilde izlemeye ve takımlarının bu önemli gününde yanında olmaya çalışan, kalbi Beylikbağıspor sevgisi ile atan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Ama şunu unutmamalıyız, sağlık her şeyden önemlidir. Devletimizin almış olduğu önlemlere uymaya gayret göstermeli, hep birlikte bu zorlu durumun da üstesinden gelmeliyiz. Çünkü sağlık her şeyin başıdır. O varsa her şey olabilir, yoksa hiçbir şey olmaz.

 

Bugün 13:52 TSİ - Spor

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