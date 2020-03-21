İyi ki doğdun Fatma başkaaaan !..

İzmit Belediyespor Kulübü yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in doğum gününü kutladı. Sosyal medya üzerinden yapılan kutlamada, daha önce çektirilmiş fotoğraflar yayınlandı. Mesajda “Sevdikleri ile nice sağlıklı, mutlu ve başarılı yıllar geçirmenizi temenni ederiz” dendi.