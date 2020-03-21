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Aydın: Verilen karar çok doğru bir karardır

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, Koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçları için yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve Türkiye Futbol F...
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KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, Koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçları için yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararlara saygı duymak gerekiyor. Bu olay gerçekten bütün dünya için tehlike arz ediyor. Türkiye dahil, federasyonumuzun aldığı karar doğrultusunda şu anda dünya genelinde yayılan, Korana Virüs her geçen gün büyük boyutlara yükseliyor. Ölenlerin sayısı artıkça, Türkiye genelinde fazla hasarımız yok gözüküyor, ama önlem almazsak ne olur bilemeyiz” dedi.

TFF DOĞRU OLANI YAPTI

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: Biz tedbirimizi alıp, daha sağlıklı yaşam için en geç 3-4 hafta dinlenmek gerekiyor. Daha sonra neler olur Allah bilir. Şu anda yaşanan olaylar hiç iyi değil. Kulüplerimizin çalışma ortamı maalesef yok. Ama ben inanıyorum ki, en yakın zamanda bu musibeti atlatacağız. Biz hepimiz, siz gazeteciler dahil, sahalarda birlikte oluyoruz. Kalabalık içinde olmamamız gerekiyor. Yani bu süreç içerisinde hepimiz tedbirlerimizi almak zorundayız. Bir kez daha söylüyorum, federasyonumuzun aldığı karar doğrudur. Saygı duymak gerekiyor. Önce sağlık, daha sonra sosyal yaşam. Hep birlikte eski günlerimize kavuşup yolumuza devam etmek zorundayız.

 

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