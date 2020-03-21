Evde kal, dinlen, sağlıklı kal !.

Durmaz şunları söyledi: Allah’ın izniyle ülkemiz bu virüs İlletinden Kurtulacaktır. Sevdiklerimizi üzmemek için öncelikle kendimizi koruyalım. Kurallara uyalım. Evimizde bu süreci en iyi şekilde geçirerek, hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bu süreçte her şeyden önemlisi, sağlığımızın hayatta en öncelik olduğunu hatırlamış olduk. Rabbim bizleri felaketlerden kötülüklerden ve düşmanlardan korusun. Bizleri Doğru yoldan ayırmasın. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun İnşallah !..