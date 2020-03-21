Gölcük futbolculara süresiz izin verildi

Gölcükspor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Uzuner, hafta başında kendi tesislerinde çalışmalara başlattığı takımını, erteleme gününe kadar idare etti. Çok kritik Yeşilyurt maçına hazırlanan takım, bir anda tüm programlarını değiştirdi. Ömer Faruk Uzuner futbolcularına süresiz izin verirken, çalışmaların ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor.