Kartepe’de salgın öncesi son seçmeler yapıldı !..

Minikler ve Yıldızlar Okul Sporları İl Seçmesinde Kartepe İlçe Müdürlüğü’ne bağlı sporculardan Ecem Su Duru 30 Kiloda Şampiyon olurken, Yağmur Güngör 50 Kiloda 3. ve Sılanur Yazıcı 54 Kiloda da 2. olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda yapılan seçmelerde kilolarında dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.