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Mangal ve piknik yasaklandı

Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılmasını Tarım ve Orman Bakanlığı yasakladı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlemler artırılmaya başlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüse karşı olarak mangal ve piknikleri ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmayacağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Sağlık Bakanlığı da yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak. Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

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