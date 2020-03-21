Denizciler’in tek yönlü olması işlerimizi kötü etkiledi

Bizi Size Ulaştıranlar adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Derince Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi’nde hizmet veren Yalçın Gıda’nın Sahibi Sinan Yalçın. 15 yıldır marketçilik işini yaptığını belirten Sinan Yalçın (35), zincir marketlerin artması ve Denizciler Caddesi’ndeki trafiğin yıllar önce tek yöne çevrilmesinin işlerini kötü etkilediğini ifade etti.

“BEKLEMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

Sinan Yalçın, “15 yıldır marketçilik yapıyorum. İşlerimiz bu sıralar durgun, piyasaların düzelmesini beklemekten başka çaremiz yok. Yakın çevremizde yer alan zincir marketler de işlerimizi daha da kötüleşmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ BİZİ GÖRMÜYOR”

Yalçın, “Denizciler Caddesi’ndeki trafiği uzun yıllar önce tek yöne çevirdiler. Bu değişim bizi bayağı bir zorladı. Denizciler Caddesi’nde trafiğin iki yönlü olarak eskisi gibi düzenlenirse işlerimizin biraz daha artacağını düşünüyorum. Çünkü Derince’ye giriş alt caddeden yapılıyor. Dolayısıyla vatandaşın bizi görmesi zorlaşıyor” dedi.

“VATANDAŞ İNTERNETE YÖNELİYOR”

Öte yandan gazete satışlarından bahseden Yalçın, “İnternetin yaygınlaşmasının ardından gazete satışlarımızda her geçen gün düştü. Basılı gazeteler bugün olan bir olayı yarın çıkan gazetede değerlendirebiliyor. Bu durum da vatandaşları internete yönlendiriyor” şeklinde konuştu.