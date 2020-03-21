Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:40 TSİ- Gündem G: Bugün 14:43 TSİ

Denizciler’in tek yönlü olması işlerimizi kötü etkiledi

Derince Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi’nde hizmet veren Yalçın Gıda’nın Sahibi Sinan Yalçın, “Denizciler Caddesi’ndeki trafiğin yıllar önce tek yöne çevrilmesi işlerimizi kötü etkiledi. Cadde eskisi gibi düzenlenirse işlerimizin biraz daha artacağını düşünüyorum” dedi

Cihan Baylan
Cihan Baylan Tüm Haberleri
mask

Bizi Size Ulaştıranlar adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Derince Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi’nde hizmet veren Yalçın Gıda’nın Sahibi Sinan Yalçın. 15 yıldır marketçilik işini yaptığını belirten Sinan Yalçın (35), zincir marketlerin artması ve Denizciler Caddesi’ndeki trafiğin yıllar önce tek yöne çevrilmesinin işlerini kötü etkilediğini ifade etti.

“BEKLEMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

Sinan Yalçın, “15 yıldır marketçilik yapıyorum. İşlerimiz bu sıralar durgun, piyasaların düzelmesini beklemekten başka çaremiz yok. Yakın çevremizde yer alan zincir marketler de işlerimizi daha da kötüleşmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ BİZİ GÖRMÜYOR”

Yalçın, “Denizciler Caddesi’ndeki trafiği uzun yıllar önce tek yöne çevirdiler. Bu değişim bizi bayağı bir zorladı. Denizciler Caddesi’nde trafiğin iki yönlü olarak eskisi gibi düzenlenirse işlerimizin biraz daha artacağını düşünüyorum. Çünkü Derince’ye giriş alt caddeden yapılıyor. Dolayısıyla vatandaşın bizi görmesi zorlaşıyor” dedi.

“VATANDAŞ İNTERNETE YÖNELİYOR”

Öte yandan gazete satışlarından bahseden Yalçın, “İnternetin yaygınlaşmasının ardından gazete satışlarımızda her geçen gün düştü. Basılı gazeteler bugün olan bir olayı yarın çıkan gazetede değerlendirebiliyor. Bu durum da vatandaşları internete yönlendiriyor” şeklinde konuştu.

Bugün 14:40 TSİ - Gündem

Muhabir Cihan Baylan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çamaşır suyuna talep 10 kat arttı mask
Çamaşır suyuna talep 10 kat arttı
Çiftçi, “Biz sizler için çalışıyoruz, evinde kal Çayırova” mask
Çiftçi, “Biz sizler için çalışıyoruz, evinde kal Çayırova”
Memur-Sen idari izin talep etti mask
Memur-Sen idari izin talep etti
Komşu'da korkutan deprem mask
Komşu'da korkutan deprem
Büyükşehir dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor mask
Büyükşehir dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Bakan Koca’dan Corona açıklaması: Ölü sayısı 9'a, vaka sayısı 670’e çıktı mask
Bakan Koca’dan Corona açıklaması: Ölü sayısı 9'a, vaka sayısı 670’e çıktı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti mask
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor mask
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler mask
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler

GALERİ

Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar mask
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar
Yasağa rağmen girmeye çalıştılar! mask
Yasağa rağmen girmeye çalıştılar!
Lastiği patladı alevler içinde kaldı mask
Lastiği patladı alevler içinde kaldı
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi mask
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL