Belediye önlem aldı ama…

Coronavirüs nedeniyle en çok etkilenen kesimin yaşlı kesim olduğunun açıklanmasının ardından yaşlı nüfusun evlerden çıkmaması gerektiği sık sık vurgulanıyor. Bir diğer yandan yaşlı vatandaşlar sokakta gezmeye devam ediyor. Bu durumun devam etmesi üzerine İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri yaşlıların sık sık gittiği banklara şerit çekti.

ŞERİDE RAĞMEN OTURDULAR

Aynı zamanda “Korona virüsü salgını nedeniyle banklarda oturmayalım. Sağlığınız bizim için değerlidir. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz” notu düşen ekipler ilçe genelinde banklara şerit çekmeye devam etti. Bütün uyarı ve tedbirlere rağmen bazı vatandaşların halen şerit çekilmiş banklarda oturması şaşırttı.