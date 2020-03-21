Belediye önlem aldı ama…

Aynı zamanda “Korona virüsü salgını nedeniyle banklarda oturmayalım. Sağlığınız bizim için değerlidir. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz” notu düşen ekipler ilçe genelinde banklara şerit çekmeye devam etti. Bütün uyarı ve tedbirlere rağmen bazı vatandaşların halen şerit çekilmiş banklarda oturması şaşırttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz