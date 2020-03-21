O kuyumcudan örnek davranış

İzmit Bekirpaşa Turan Güneş Caddesinde yaklaşık 35 senedir faaliyet gösteren Yılmaz Kuyumculuk sahibi Kamil Yılmaz, ülkemiz ve dünyamızı tehdit eden coronavirüs nedeniyle iş yerini geçici bir süreliğine kapattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kamil Yılmaz, “Virüs nedeniyle kapattık. Çünkü bu virüsün nereden geleceği belli değil.

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Bizde vardır, onlara geçebilir. Onlarda vardır, bize de geçebilir. Tedbir almamızda fayda var. Tedbirler kapsamımızda gündüz 11: 00 ile 19: 00 arası açık kalmamızda sakınca yok ama biz kapatma kararı aldık. Gelişmelere göre hareket edeceğiz. Bir hafta ya da 15 gün kapalı kalacağız. Bence bu şartlarda sadece fırın ve marketler çalışmalı. Camiler kapalı, kahveler, kafeler kapalı, tiyatro, sinema ve eğlence mekanları dahil her yer kapalı. Biz kuyumcular olarak bunlardan daha önemli değiliz. Duyarlı olmamız gerekiyor. Para kazanılır ama sağlık kazanılmaz” dedi.