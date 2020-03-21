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112 şoförleri çok dertli

Coronavirüs mücadelesinde en önemli yükü göğüsleyen sağlıkçılar, virüse yakalanma olasılığını azaltmak için gerekli önlemler alınmaya çalışılıyor
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112 Acil ekipleri tek “badi” sistemiyle çalıştırılmaya başlandı anca şoförler bu uygulamanın dışında tutuldu.

112 ŞOFÖRLERİ DERTLİ

Coronavirüs nedeniyle sağlıkçılarda önlemlerini artırdı. 112 Acil ekipleri de “badi” sistemine geçti. Buna göre her görevli tüm nöbetlerini önceden belirlediği takım arkadaşıyla tutacak. Hasta olan ekip personeli böylece diğer ekip çalışanlarına hastalık bulaştıramayacak. Ancak 24/72 saat esasında ayda 7 nöbet tutan ekiplerin içerisine şoförler dahil edilmedi. Şoförler 12 /36 saat esasına göre çalışacak ve ayda 17 nöbet tutacak. Bu duruma karşı çıkan ambulans şoförleri, diğer sağlık personeliyle aynı şartlarda çalışmak istiyor.

MAAŞLAR ÇOK DÜŞÜK

Ayrıca işçi kadrosundan ambulans şoförü olanlar, düşük ücret uygulamasından da şikâyetçi. İlimizde görev yapan yaklaşık 60 kadar ambulans şoförü, asgari ücretin bile altında maaş aldıklarını söyleyerek, iyileştirme talep ediyor. Yol- yemek dahil 2 bin 200 ile 2 bin 600 TL arasında ücret alan ambulans şoförleri, çifte standart uygulandığını söylüyor. Gazetemize ulaşan bir ambulans şoförü, “Maaşlarımız düşük, yıllık izinlerimiz durdurulmuş durumda. Cansiperane çalışıyoruz ama yine de diğer sağlık çalışanlarından ayrı tutuluyoruz” dedi.

NÖBET KONUSU

Ambulans şoförleri, “Uygulanan nöbet sisteminde dahil edilmediğimiz için biz farklı ekiplerle çalışıyor ve virüs kapma olasılığımız artıyor. Haftada 7 nöbet tutmak varken 17 nöbet tutuyoruz. Bizimde evlerimizde ailelerimiz var. Onlara hastalık taşımak istemiyoruz” dediler.

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