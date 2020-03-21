Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç, dün gece İstanbul Ümraniye’de bulunan evinde yaşamını yitirdi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde bir süre tedavi gören Fikriye Dalgıç, tedavisi sırasında İzmit’te oturan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu’nun yanında kaldı.
EN SON ŞUBAT AYINDA GÖRMÜŞTÜ
Fikriye Dalgıç yarın saat 14.00’te İstanbul Sarıgazi Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından Derince'de toprağa verilecek. Kemal Kılıçdaroğlu, Şubat ayında İzmit’te oturan Ali Kılıçdaroğlu’nun evine gelerek kız kardeşini ziyaret etmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz